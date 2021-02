Governo: Cdm avvia iter ministero transizione ecologica, al via entro 10 giorni (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri che si è riunito per la prima volta oggi, alle 14, ha avviato l’iter per l’istituzione del ministero della transizione ecologica, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani. Si punta, viene spiegato da autorevoli fonti di Governo, ad approvare la sua istituzione e a dare il via libera al ministero ‘verde’ entro 10 giorni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri che si è riunito per la prima volta oggi, alle 14, hato l’per l’istituzione deldella, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani. Si punta, viene spiegato da autorevoli fonti di, ad approvare la sua istituzione e a dare il via libera al‘verde’10. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Draghi ai ministri durante il primo CdM: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese. Squadra coesa e senza interessi… - repubblica : ?? Governo, Draghi al Cdm: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese' - rtl1025 : ?? #MarioDraghi è giunto al Quirinale. Il presidente del Consiglio parteciperà con il suo governo alla cerimonia di… - infoitinterno : Governo: Cdm alle 14, prima tamponi per tutti ministri - infoitinterno : Governo Draghi ha giurato: primo CdM in corso, la DIRETTA -