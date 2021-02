Gli Artico pubblicano la nuova canzone “Caos” (Di sabato 13 febbraio 2021) In radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali “Caos” (Delta Top/Believe), il singolo degli Artico ispirato dal momento storico che stiamo vivendo In radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali “Caos” (Delta Top/Believe), il singolo degli Artico, brano ispirato dal momento storico che stiamo vivendo scritto da Claudio Bartolucci che lo ha prodotto con Francesco Sciarretta. Il brano è… L'Articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) In radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali “” (Delta Top/Believe), il singolo degliispirato dal momento storico che stiamo vivendo In radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali “” (Delta Top/Believe), il singolo degli, brano ispirato dal momento storico che stiamo vivendo scritto da Claudio Bartolucci che lo ha prodotto con Francesco Sciarretta. Il brano è… L'lo Corriere Nazionale.

fattoquotidiano : “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Art… - biancavschiller : @Matteoube Perché mai un paese artico come la Russia dovrebbe spostare la Flotta del Nord? Ci sta. È sempre stato c… - maarchiaar : RT @lospiegone: Con il progressivo scioglimento dei #ghiacciai, l’#Artico è tornato a essere oggetto di disputa per le nuove opportunità di… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: il repentino abbassamento delle temperature nelle campagne colpisce le verdure coltivate all'… - lospiegone : Con il progressivo scioglimento dei #ghiacciai, l’#Artico è tornato a essere oggetto di disputa per le nuove opport… -