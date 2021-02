Emergenza coronavirus in Italia, “Servirebbe un lockdown di due mesi” (Di sabato 13 febbraio 2021) coronavirus, Miozzo: “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Il Paese è in grave sofferenza”. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo è tornato a parlare dell’Emergenza coronavirus facendo sapere che la cura migliore per l’Italia sarebbe un lockdown totale di due mesi. Una formula ovviamente impraticabile alla luce della situazione economica dell’Italia. coronavirus, Miozzo: “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi” “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia“, ha dichiarato Agostino ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021), Miozzo: “La terapia più efficace sarebbe untotale per altri due. Il Paese è in grave sofferenza”. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo è tornato a parlare dell’facendo sapere che la cura migliore per l’sarebbe untotale di due. Una formula ovviamente impraticabile alla luce della situazione economica dell’, Miozzo: “La terapia più efficace sarebbe untotale per altri due” “La terapia più efficace sarebbe untotale per altri due. Ma non possiamo permetterci questa terapia“, ha dichiarato Agostino ...

