Covid: in Israele il vaccino riduce i casi, la gravità e i ricoveri (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono promettenti i risultati dell effetto dei vaccini contro il coronavirus sulle persone immunizzate in Israele con la profilassi Pfizer (e in parte minore Moderna ). Secondo Eran Segal, ricercatore ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono promettenti i risultati dell effetto dei vaccini contro il coronavirus sulle persone immunizzate incon la profilassi Pfizer (e in parte minore Moderna ). Secondo Eran Segal, ricercatore ...

NicolaPorro : #TelAviv, 30 malati gravi di #COVID19. I medici sperimentano una nuova cura. E gli effetti sono straordinari. Da le… - Affaritaliani : ++ 'In #Israele si stava meglio prima del #vaccino' ++ Di @pbecchi e @gzibordi #12febbraio #COVID19 #lockdown - LaStampa : Covid: Israele mette a punto un farmaco efficace al 96% - MarcHenrotte : RT @DonatellaBucci: In Israele dopo sei settimane di isolamento la situazione non è migliorata affatto. Nonostante Israele sia in testa all… - Andrea_D74 : RT @NicolaPorro: #TelAviv, 30 malati gravi di #COVID19. I medici sperimentano una nuova cura. E gli effetti sono straordinari. Da leggere i… -