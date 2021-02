Conte si scusa “Allo Stadium ho reagito in maniera sbagliata”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Voglio chiarire quanto accaduto allacontro la Juventus. La verità l'hanno vista e sentita tutti, questo per me è la cosa più importante. Siamo dei modelli educativi e quindi noi siamo tenuti sempre a ricordare questo. Mi dispiace e sono qui perrmi. A una provocazione e a degli insulti hoin. Avrei dovuto rispondere indiversa”. Antonio, allenatore dell'Inter, prima di far qualsiasi tipo di ragionamento sulla delicata gara contro la Lazio di Simone Inzaghi, ha volutorsi con tutti per quanto accaduto in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Quello contro i biancocelesti per i nerazzurri sarà un altro importante test per comprendere quali siano stati i ...