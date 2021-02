(Di sabato 13 febbraio 2021) Negli studi di Sky si commenta la sconfitta ella Juve al Maradona, ma soprattutto la vittoria del Napoli, un Napoli che ha meritato come ha sottolineato Paolo«Bruttadella Juve che non è riuscita a sfondare davanti, ma soprattuto grandediconsiderando quanto era stato negativo fino ad oggi. Qualche bella parata di Meret ha salvato il Napoli, è stato decisivo soprattuto nel finale. Insigne ha avuto grande coraggio e grande carattere a tirare quel rigore. Se lo avesse sbagliato avrei detto che era una stupidaggine totale intestardirsi» L'articolo ilNapolista.

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Condò: «Prestazione superlativa di #Rrahmani» A Sky: «#Meret ha salvato il Napoli, è stato decisivo soprattuto nel finale. I… - napolista : Condò: «Prestazione superlativa di #Rrahmani» A Sky: «#Meret ha salvato il Napoli, è stato decisivo soprattuto nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Prestazione

Un dato quasi insignificante, che non descrive la qualità dellaatletica di squadra o ... spiega a Linkiesta Paolo, firma di Repubblica, volto di Sky Sport, nonché il giornalista ...... Gaia Brunelli - commento: Martina Angelini Dopo la bellaeuropeo contro il Lione, la ... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go In studio: Marco Cattaneo, Paolo, Matteo Marani, Massimo ...