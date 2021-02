Clochard morto ad Arzachena, interrogati due dei giovani indagati (Di sabato 13 febbraio 2021) (Visited 273 times, 299 visits today) Notizie Simili: Nei nuovi video le continue vessazioni subite dal… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Obesità, sull'isola circa 100mila ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 13 febbraio 2021) (Visited 273 times, 299 visits today) Notizie Simili: Nei nuovi video le continue vessazioni subite dal… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Obesità, sull'isola circa 100mila ...

LaStampa : Luigi Ciotti ricorda Mostafa, il clochard trovato morto in un dehors di Torino. E ci sprona tutti a 'non possiamo l… - fattoquotidiano : Clochard di 59 anni trovato morto nel dehors di un bar a Torino: era rimasto senza casa dopo aver perso il lavoro - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Clochard trovato morto su una panchina di corso Taranto : ucciso dal freddo - nando_saviano : RT @cjmimun: Clochard trovato morto a Torino, e' secondo in pochi giorni - beretta_gio : RT @StampaTorino: Il dramma dei clochard scuote Torino Secondo morto in quattro giorni -