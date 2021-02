Carnevale, grande successo per l’iniziativa di Set Me Free:”On line 3500 studenti” (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è conclusa la prima parte del progetto “Cultura Open Source. Laboratori arte e cultura in Libertà” dell’Associazione Set Me Free APS in collaborazione con il Comune di Giugliano in Campania, con la IX Edizione del Carnevale di Giugliano in Campania, evento on line con la partecipazione di circa 3500 ragazzi, incentrato sulla tematica de L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è conclusa la prima parte del progetto “Cultura Open Source. Laboratori arte e cultura in Libertà” dell’Associazione Set MeAPS in collaborazione con il Comune di Giugliano in Campania, con la IX Edizione deldi Giugliano in Campania, evento oncon la partecipazione di circaragazzi, incentrato sulla tematica de L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MuseUmbria : RT @cl2campello: CARNEVALE Mi metterò la maschera da carabiniere per arrestare un finto banchiere. Mi metterò la maschera da pagliaccio E… - IbcSchool : Oggi grande festa per i nostri bambini della Scuola dell'infanzia che si sono divertiti moltissimo tra coriandoli e… - EEvienia : RT @Mannivu: La famiglia affidataria della bimba che seguo ha un figlio naturale ormai grande (ha qualche anno più di me) e da anni lavora… - KindSlowpoke : RT @Mannivu: La famiglia affidataria della bimba che seguo ha un figlio naturale ormai grande (ha qualche anno più di me) e da anni lavora… - cl2campello : CARNEVALE Mi metterò la maschera da carabiniere per arrestare un finto banchiere. Mi metterò la maschera da paglia… -