‘Uomini e Donne’, Davide Donadei e Chiara Rabbi rilasciano la prima intervista di coppia e l’ex tronista rivela un retroscena del giorno della scelta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il trono di Davide Donadei ha avuto un lieto fine. Il tronista pugliese di Uomini e Donne ha scelto la sua fidanzata Chiara Rabbi, a scapito della rivale Beatrice Buonocore. In esclusiva per Uomini e Donne magazine, la neo coppia si è raccontata ai telespettatori dal ritorno alla quotidianità ai primi momenti insieme. I due infatti dal giorno della scelta non si sono mai separati: Davide: Ho ritrovato la stessa persona con cui ho condiviso tutti questi mesi in studio e in esterna, ma con un pizzico di tranquillità in più. Chiara: Avevo un po’ di timore che da parte mia potesse esserci un po’ di imbarazzo o di vergogna, al contrario ci siamo sentiti immediatamente in grande confidenza. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il trono diha avuto un lieto fine. Ilpugliese di Uomini e Donne ha scelto la sua fidanzata, a scapitorivale Beatrice Buonocore. In esclusiva per Uomini e Donne magazine, la neosi è raccontata ai telespettatori dal ritorno alla quotidianità ai primi momenti insieme. I due infatti dalnon si sono mai separati:: Ho ritrovato la stessa persona con cui ho condiviso tutti questi mesi in studio e in esterna, ma con un pizzico di tranquillità in più.: Avevo un po’ di timore che da parte mia potesse esserci un po’ di imbarazzo o di vergogna, al contrario ci siamo sentiti immediatamente in grande confidenza. ...

