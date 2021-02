Un uomo è morto in un rogo divampato in casa in Irpinia (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ustionato nell'incendio di un'abitazione. E' successo la notte scorsa a via Nazionale a Monteforte Irpino. I vicini hanno visto le fiamme uscire da un appartamento al pian terreno e hanno avvertito i vigili del fuoco di Avellino che hanno raggiunto in pochi minuti il posto. Nell'abitazione vivevano due uomini di origini romene. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo il più giovane, che è stato affidato ai sanitari del 118. Trasportato in ospedale, i medici hanno riscontrato ustioni gravi in diverse parti del corpo. Nel rogo è morto l'altro inquilino dell'appartamento, un 51enne. I due sono stati sorpresi nel sonno. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino per avviare le indagini. Le fiamme sono state spente ma i danni sono rilevanti e ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Une un altro è rimasto gravemente ustionato nell'incendio di un'abitazione. E' successo la notte scorsa a via Nazionale a Monteforte Irpino. I vicini hanno visto le fiamme uscire da un appartamento al pian terreno e hanno avvertito i vigili del fuoco di Avellino che hanno raggiunto in pochi minuti il posto. Nell'abitazione vivevano due uomini di origini romene. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo il più giovane, che è stato affidato ai sanitari del 118. Trasportato in ospedale, i medici hanno riscontrato ustioni gravi in diverse parti del corpo. Nel rogo èl'altro inquilino dell'appartamento, un 51enne. I due sono stati sorpresi nel sonno. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino per avviare le indagini. Le fiamme sono state spente ma i danni sono rilevanti e ...

NapoliToday : #Cronaca Incendio in una casa abbandonata, morto un uomo: un ferito trasportato al Cardarelli… - anfagela : RT @nomfup: Ancora un uomo morto di povertà e solitudine a Roma, l’undicesima vittima da inizio anno. Non li vediamo, non sappiamo i loro n… - ancas64 : San Bernardino richiama alla vita un uomo morto trovato sotto un albero, 1473 - daxlinxharry : @martaxstyless scherzo 500 e un uomo morto - daxlinxharry : @martaxstyless 499 e un uomo morto -