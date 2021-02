Ulivieri su Napoli - Juve | ' Tra Gattuso e Pirlo | scelgo chi sta più in difficoltà'

(Di venerdì 12 febbraio 2021)- A Radio Marte ha detto la sua Renzo, presidente dell'assoallenatori: "rischia la permanenza al? A me sembra una situazione surreale . A me pare una grande ...

Corriere dello Sport

- A Radio Marte ha detto la sua Renzo, presidente dell'assoallenatori: "Gattuso rischia la permanenza al? A me sembra una situazione surreale . A me pare una grande ......del mondo del calcio nel corso delle ultime ore hanno preso le difese del tecnico del. Il suo sfogo dopo la vittoria sul Parma non è passato inosservato e ora anche Renzo, ...Il presidente dell'assoallenatori: "I bianconeri sono in ripresa. Surreale la situazione intorno al tecnico azzurro" ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC. AIAC, Ulivieri: “Gattuso? Situazione surreale, mandarlo via sar ...