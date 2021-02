Ufficiale | Schone rimane in Olanda e firma con l’Heerenveen

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ci aveva provato timidamente il Cagliari prima di virare su Duncan. Alla fine Lasse, ritrovatosi senza squadra alla fine del calciomercato riparte dall’, dove si stava allenando con l’Ajax, econ. Si tratta di un ritorno per il 34enne centrocampista danese, che aveva già indossato la maglia del club frisone da giovanissimo, dal 2002 al 2006, militando nel vivaio prima di affacciarsi al grande calcio. , #KLASSEDEAL — sc Heerenveen (@scHeerenveen) February 12, 2021 Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

'Con le sue qualità e la sua esperienza, Lasse non ...