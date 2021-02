(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ultimadella settimana prudente perin attesa che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, sciolga la riserva e presenti al Presidente della Repubblica la lista dei ministri del nuovo governo. A quanto si è appreso Draghi salirà stasera alle 19.00 al Quirinale. Intanto sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,212. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.824,8 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,72%. Invariato lo spread, che si posiziona a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,48%. Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte, che mostra un +0,06%, Londra avanza dello 0,94%, e piccolo passo in avanti per ...

sicktrader66 : Attesa del voto su Russeau a parte, la mattinata europea non presentava dati o eventi particolari, e quindi si è ar… - ForexOnlineMeIt : Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari -

Ultime Notizie dalla rete : Seduta moderatamente

Trend-online.com

in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 23.411 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All - Share , che arriva a 25.532 punti. ...Attesa del voto su Russeau a parte, la mattinata europea non presentava dati o eventi particolari, e quindi si è arrivati a metàcon un climacostruttivo. Il pomeriggio ha ...(Teleborsa) – Ultima seduta della settimana prudente per Piazza Affari in attesa che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, sciolga la riserva e presenti al Presidente della ...Da ben cento anni rappresenta una delle "voci" più credibili e autorevoli del territorio marchigiano, capace di racchiudere un patrimonio di saperi e valori da custodire e per celebrarne la ricorrenza ...