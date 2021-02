Repubblica: contro la Juve, Gattuso si affida al 4-2-3-1 con Osimhen titolare (Di venerdì 12 febbraio 2021) Osimhen non è ancora al massimo della forma, ma, contro la Juventus, domani, Gattuso si affiderà ancora a lui come titolare in attacco. Lo scrive Repubblica Napoli. “Gattuso insisterà su mister 70 milioni e lo farà anche domani contro la Juventus nel match verità per il futuro dell’allenatore e per le sorti di questo gruppo che non vuole ammainare bandiera bianca troppo presto per la lotta Champions”. Il tecnico si affiderà al 4-2-3-1, che favorisce anche Bakayoko, più abituato a giocare a due in mediana. “Il 4-2-3-1 ha dato la scossa giusta nel secondo tempo del match di Coppa Italia e Gattuso sta pensando di riproporlo, considerando che l’abito tattico è perfetto anche per esaltare le caratteristiche di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021)non è ancora al massimo della forma, ma,lantus, domani,si affiderà ancora a lui comein attacco. Lo scriveNapoli. “insisterà su mister 70 milioni e lo farà anche domanilantus nel match verità per il futuro dell’allenatore e per le sorti di questo gruppo che non vuole ammainare bandiera bianca troppo presto per la lotta Champions”. Il tecnico si affiderà al 4-2-3-1, che favorisce anche Bakayoko, più abituato a giocare a due in mediana. “Il 4-2-3-1 ha dato la scossa giusta nel secondo tempo del match di Coppa Italia esta pensando di riproporlo, considerando che l’abito tattico è perfetto anche per esaltare le caratteristiche di ...

TeresaBellanova : Ascoltando le parole di Sofia, 16 anni, bracciante, non posso che ripensare alla mia vita, alle esperienze durissim… - repubblica : Una nuova variante del virus Sars-cov-2 è stata scoperta alla Statale di Milano. La mutazione non coinvolge la prot… - repubblica : Oggi, nel nostro Paese, soltanto il 16,5% delle giovani si laurea in facoltà scientifiche, contro il 37% dei maschi… - napolista : Repubblica: contro la Juve, Gattuso si affida al 4-2-3-1 con Osimhen titolare Il nigeriano di nuovo in campo, anche… - DCsettequattro : @Karlheinz120900 @repubblica @sebmes Facciamo un gioco:vince il NO e ubbidienti votano contro(non si astengono), de… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica contro 13 miti da sfatare sul benessere intimo e sessuale

Fino al 14 febbraio, acquistando un prodotto della collezione di San Valentino di Kiko Milano , Ray of Love, si sostiene la ricerca scientifica della Fondazione Veronesi contro i tumori del collo ...

Regno Unito, PIL cala del 9,9% nel 2020: maggiore contrazione della storia

Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la v ariazione tendenziale è indicata a - 7,8% , dopo il - 9,6% precedente, e contro il il - 8,1% del ...

La leadership nel Pd: i segretari regionali contro il pressing sul congresso la Repubblica Rassegna Stampa dell’11 Febbraio, Torino-Genoa sfida tra “record” e “tabù”

Per quanto riguarda invece il tabù, il riferimento è alle ultime sei sfide dalle quali il Grifone è uscito sconfitto contro il Torino. REPUBBLICA – L’edizione genovese di Repubblica avanza verso Torin ...

La Repubblica: "Con il Monopoli il rebus Antenucci e Cianci"

In casa Bari tengono banco le condizioni degli infortunati: "Con il Monopoli il rebus Antenucci e Cianci" titola La Repubblica. "Marras e Andreoni verso il recupero in vista del ...

Fino al 14 febbraio, acquistando un prodotto della collezione di San Valentino di Kiko Milano , Ray of Love, si sostiene la ricerca scientifica della Fondazione Veronesii tumori del collo ...Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la v ariazione tendenziale è indicata a - 7,8% , dopo il - 9,6% precedente, eil il - 8,1% del ...Per quanto riguarda invece il tabù, il riferimento è alle ultime sei sfide dalle quali il Grifone è uscito sconfitto contro il Torino. REPUBBLICA – L’edizione genovese di Repubblica avanza verso Torin ...In casa Bari tengono banco le condizioni degli infortunati: "Con il Monopoli il rebus Antenucci e Cianci" titola La Repubblica. "Marras e Andreoni verso il recupero in vista del ...