Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 12 febbraio su Rete 4

Quarto Grado, anticipazioni e i casi della puntata in onda venerdì 12 febbraio 2021 su Rete 4. Continua l'appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda da stasera, venerdì 12 febbraio 2021 alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d'informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli e della misteriosa morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento, a Faenza.

