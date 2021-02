Provincia di Benevento, scadenza dei termini per partecipazione a concorsi pubblici (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Stanno per scadere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici per posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di Benevento. Lo ricorda il Presidente Antonio Di Maria. Il 18 febbraio p.v. è l’ultimo giorno utile per: -1 posto di Dirigente dell’Area Tecnica; -3 posti di “Istruttore tecnico”, Categoria C; -5 posti di “Istruttore direttivo tecnico”, Categoria D; -1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico – Geologo”, Categoria D; -1 posto di “Istruttore Direttivo Legale”, Categoria D; Il 25 febbraio p.v. è invece l’ultimo giorno utile per: -1 posto di “Istruttore Informatico”, Categoria C; -1 posto di “Istruttore Economico-Finanziario”, Categoria C; -1 posto di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stanno per scadere iper la presentazione delle domande diaiper posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso ladi. Lo ricorda il Presidente Antonio Di Maria. Il 18 febbraio p.v. è l’ultimo giorno utile per: -1 posto di Dirigente dell’Area Tecnica; -3 posti di “Istruttore tecnico”, Categoria C; -5 posti di “Istruttore direttivo tecnico”, Categoria D; -1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico – Geologo”, Categoria D; -1 posto di “Istruttore Direttivo Legale”, Categoria D; Il 25 febbraio p.v. è invece l’ultimo giorno utile per: -1 posto di “Istruttore Informatico”, Categoria C; -1 posto di “Istruttore Economico-Finanziario”, Categoria C; -1 posto di ...

Chivas01233895 : @BRANGT3 @LGramellini Ho girato la Campania in lungo e in largo. Le province di Caserta, Salerno, Avellino e Benev… - mimmo_on_Ras : @LGramellini Ovviamente anche a Caserta e Benevento siamo messi benissimo...e la provincia di Napoli ne è devastata. - Peppe_FN : San Marzano Sul Sarno (provincia di Salerno) Boscotrecase (provincia di Napoli) Meta di Sorrento (provincia di Napo… - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: Forte #esplosione a #GinestradegliSchiavoni, in provincia di #Benevento -