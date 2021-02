Programmi TV di stasera, venerdì 12 febbraio 2021. Su Rete4 nuove storie e indagini per «Quarto Grado» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 21.35: Il Cantante Mascherato Appuntamento con il mistero nella terza puntata de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Chi si nasconde dietro le maschere? Da tre settimane è questa la domanda che circola nelle case dei telespettatori e sul web. Piume, lustrini, paillettes, preziosi tessuti e ornamenti scenici nascondono dietro ogni costume non solo un personaggio molto noto, ma soprattutto una storia da raccontare. Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Accanto a Milly Carlucci, per contribuire alle indagini, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 21.35: Il Cantante Mascherato Appuntamento con il mistero nella terza puntata de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Chi si nasconde dietro le maschere? Da tre settimane è questa la domanda che circola nelle case dei telespettatori e sul web. Piume, lustrini, paillettes, preziosi tessuti e ornamenti scenici nascondono dietro ogni costume non solo un personaggio molto noto, ma soprattutto una storia da raccontare. Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Accanto a Milly Carlucci, per contribuire alle, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. ...

11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 12 Febbraio, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programm… - NicS50533310 : Abbiamo programmi per stasera? Qualche altra tendenza? #EdSer #HandeErçel #KeremBürsin #SenCalKapimi - RoComment : Rai, non è che potreste caricare sul sito programmi datati ma che magari riguarderemmo volentieri? Tipo... Stasera… - ViaColTrash : Raga ma stiamo paragonando lo show d Tommaso di ieri, scritto al 60% dagli autori e per il restante 40% copiato da… - unuomopop : Stasera c’erano almeno 3 programmi che avrei voluto vedere, tutte produzioni in prima visione, e invece eccomi qui… -