Pink e la figlia di 9 anni Willow cantano una canzone insieme per festeggiare san Valentino. L'annuncio sui social (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pink e la figlia Willow (9 anni) hanno cantato insieme sul profilo Instagram della cantante da 8 milioni di followers. Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P!NK (@Pink) Il video è quello ufficiale del nuovo brano della star Cover Me in Sunshine. Questo ultimo anno è stato difficile, strano, complicato, diverso, terrificante e ci ha messo alla prova. Io trovo conforto nella musica e nel cantare con mia figlia Pink Così la cantante ha spiegato la sua scelta. figlia del cross Carey Hart e di Pink, Willow non è la prima bambina ad esibirsi con la mamma. Lo aveva già fatto Beyoncè.

