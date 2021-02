Piano pandemico assente, libro scritto in estate e fatto sparire in autunno. Draghi conferma Speranza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roberto Speranza si è trovato a gestire il ministero più complesso durante la pandemia di Coronavirus. Mario Draghi ha deciso di premiarlo e di riconfermalo. Nella lista dei Ministri selezionati dal nuovo Premier italiano Mario Draghi figura anche il nome di Roberto Speranza: il membro dello schieramento di Liberi e Uguali – che si è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Robertosi è trovato a gestire il ministero più complesso durante la pandemia di Coronavirus. Marioha deciso di premiarlo e di rilo. Nella lista dei Ministri selezionati dal nuovo Premier italiano Mariofigura anche il nome di Roberto: il membro dello schieramento di Liberi e Uguali – che si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

ivocamic : Ma #Speranza non è quello del piano pandemico sbianchettato? Ma #Lamorgese non è quella dei porti spalancati? Ma… - paolobura1 : @borghi_claudio Belle scelte di ??. Speranza....dopo tutto quello che ha combinato...morti..piano pandemico 2006 ecc...ma non vi vergognate? - paolobura1 : @robersperanza Ti hanno riconfermato, un incapace come te , dopo tutti i morti...tranquillo che noi non dimentichia… - GAETANO97248087 : STESSO PIANO PANDEMICO SPERANZA PORTI APERTI LA LAMORGESE SPERANZA CONFERMERÀ ARCURI? SAREBBE IL COLMO NO PROF. DRAGHI QUI HA TOPPATO - ingrid25136239 : I migliori speranza che non aveva il piano pandemico lamorgese che ci ha riempito di risorse e chiuso 23 caserme… -