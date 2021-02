Perugia. Diminuita da stasera l’ampiezza della zona rossa in essere fino al 21 febbraio

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È stata emessa oggi una nuova ordinanza regionale che prevede che i comuni di Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell’Umbria e Montegabbione, già dacon la firma dell’ordinanza, non saranno più soggetti alle restrizioni territoriali specifiche, che invece rimangono valide per l’intera provincia die i comuni di Amelia e San Venanzo, contenute nell’ordinanza 14 del 6(che rimane insino al 21sia per le norme regionali che per quelle provinciali e comunali). Nella stessa ordinanza si prolungano anche gli effetti sino al 21degli articoli 1,2,4 e 5 dell’ordinanza numero 7 del 22 gennaio, e in sintesi vale a dire (per tutto il territorio fatta eccezione la provincia die i comuni di Amelia e San Venanzo dove vi ...