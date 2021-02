Pedro: 'Ho scelto la Roma per vincere titoli. E Fonseca è l'uomo giusto per farlo' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fonseca un allenatore 'vincente', la Roma la squadra giusta per continuare a vincere dei titoli: a 'Roma Tv' parla lo spagnolo Pedro, di nuovo pronto dopo due mesi molto complicati. Nel 2021, infatti, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021)un allenatore 'vincente', lala squadra giusta per continuare adei: a 'Tv' parla lo spagnolo, di nuovo pronto dopo due mesi molto complicati. Nel 2021, infatti, ...

infoitsport : Pedro: 'Ho scelto la Roma per vincere titoli. E Fonseca è l'uomo giusto per farlo' - sportli26181512 : Pedro: 'Ho scelto la Roma per vincere titoli. E Fonseca è l'uomo giusto per farlo': Pedro: 'Ho scelto la Roma per v… - ArvidLazio : Pedro: "Ho scelto la Roma per vincere titoli. E Fonseca è l'uomo giusto per farlo" - MichelF50539060 : Pedro: “Fonseca è un allenatore vincente, ho scelto la Roma per conquistare dei trofei”. - infoitsport : Pedro: “Fonseca è un allenatore vincente, ho scelto la Roma per conquistare dei trofei” – VIDEO -