Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 12 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) venerdì 12 febbraio: è tempo di una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 invece è la volta de Il cantante mascherato. Secondo indiscrezioni la puntata di questa sera sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione. Ma cosa ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Stasera su Rai 1 andrà in onda la 3ª puntata dello show più stravagante della tv, Il cantante mascherato. Stasera la puntata si aprirà con l’esibizione di uno dei protagonisti della scorsa edizione: Albano Carrisi, anima della maschera del leone. Nel corso della puntata verranno svelate le identità di ben 2 maschere e sui social impazza il totonomi. Se Costantino della Gherardescha e Patty Pravo sono certi che dentro al gatto si ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021)12: è tempo di una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 invece è la volta de Il cantante mascherato. Secondo indiscrezioni la puntata di questa sera sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione. Ma cosa ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Stasera su Rai 1 andrà in onda la 3ª puntata dello show più stravagante della tv, Il cantante mascherato. Stasera la puntata si aprirà con l’esibizione di uno dei protagonisti della scorsa edizione: Albano Carrisi, anima della maschera del leone. Nel corso della puntata verranno svelate le identità di ben 2 maschere e sui social impazza il totonomi. Se Costantino della Gherardescha e Patty Pravo sono certi che dentro al gatto si ...

ZZiliani : Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire 'Un'altra squadra oggi avrebbe… - AGisotti : Quella di #RadioVaticana è innanzitutto una storia di servizio. Servizio alla Chiesa, al Papa e all’umanità tutta,… - CremoniniCesare : #Milano oggi. Grazie per aver portato le parole di Robin in tutta Italia. Ogni frase acquistata ha contribuito a so… - marcocicchelli : Il Buongiorno di oggi di @mattiafeltri su #Grillo sarebbe da incorniciare ed esporre in formato 6x3 in tutta Itali… - mfmpulcino : RT @classcnbc: Oggi è il #capodannocinese. Il presidente Xi, a un anno da #Wuhan, sfrutta l'occasione per mostrare come il dragone sia gi… -