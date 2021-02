Moioli | secondo argento ai Mondiali nella prova a squadre con Sommariva

Ultime Notizie dalla rete : Moioli secondo

...Michela, ieri seconda nella gara iridata di Idre Fjall (Svezia). Dopo il bronzo conquistato a Kreischberg (Austria; 2015), Sierra Nevada (Spagna; 2017) e Solitude (Canada; 2019) e il...... partono i Mondiali di sci ed è subito medaglia per l'Italia Un successo forse insperato ma lo snowboard azzurro sale sul podio con ilposto di Michelache festeggia la sua quinta ...Arriva una medaglia d'argento per l'Italia nella prova mista dei Mondiali di snowboardcross di Idre Fjäll 2021. A conquistarla sono stati Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, i quali in questa gara, ch ...Ancora un argento per l’Italia, ancora un argento per Michela Moioli, in coppia con Lorenzo Sommariva, 27enne genovese dell’Esercito, nella … Continua ...