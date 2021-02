Modella trovata morta ai bordi di un’autostrada statunitense: il suo corpo massacrato da diversi colpi di pistola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rebecca Landrith, Modella oggi 47enne, finalista del concorso Miss Manhattan del 2014, è stata trovata morta sul ciglio di una strada in Pennsylvania, uccisa da molteplici colpi di arma da fuoco. Il corpo della donna – alla cui identità si è riusciti a risalire grazie alle impronte digitali – è stato scoperto domenica mattina sul lato di una rampa dell’Interstate 80. Secondo quanto riprotato dai tabloid britannici che hanno riportato in nottata la notizia, la Landrith – originaria della Virginia – avrebbe riportato ferite da arma da fuoco su tutto il corpo: alla testa, al collo, alla gola e al petto, nonché alla mano. Un uomo sarebbe già stato fermato in relazione alla sua morte. Si tratta di Tracy Rollins Jr, il cui nome era stato trovato in un foglietto ritrovato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rebecca Landrith,oggi 47enne, finalista del concorso Miss Manhattan del 2014, è statasul ciglio di una strada in Pennsylvania, uccisa da molteplicidi arma da fuoco. Ildella donna – alla cui identità si è riusciti a risalire grazie alle impronte digitali – è stato scoperto domenica mattina sul lato di una rampa dell’Interstate 80. Secondo quanto riprotato dai tabloid britannici che hanno riportato in nottata la notizia, la Landrith – originaria della Virginia – avrebbe riportato ferite da arma da fuoco su tutto il: alla testa, al collo, alla gola e al petto, nonché alla mano. Un uomo sarebbe già stato fermato in relazione alla sua morte. Si tratta di Tracy Rollins Jr, il cui nome era stato trovato in un foglietto ritrovato ...

