Melissa Satta a Verissimo | “La fine del mio matrimonio un dolore enorme” Foto

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Per la prima volta aparla delladel suocon Kevin Prince Boateng (). Racconta ilimmenso per la separazione perché il papà di suo figlio Maddox è stato l’amore più importante della sua vita. Difficoltà e cambiamenti,confida tante cose a Silvia Toffanin, al pubblico di. E’ stato un legame stupendo e a lui dirà sempre grazie ma hanno deciso di prendere ognuno la propria strada. La colpa è di entrambi, le responsabilità sia dell’uno che dell’altra, forse l’ex velina di Striscia la notizia desidera tutelare per sempre quella che è stata la sua famiglia o forse è davvero colpa di entrambi. Desidera essere stessa, è cresciuta e ha capito ...

