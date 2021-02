Manuela Arcuri a La confessione: "Un ménage à trois con Silvio Berlusconi? Mai detto" (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manuela Arcuri, ospite a La confessione stasera sul NOVE, ha raccontato la propria verità a proposito del presunto ménage à trois con Silvio Berlusconi: il VIDEO. Manuela Arcuri è tornata dopo anni a parlare del suo rapporto con Silvio Berlusconi e della famosa proposta di ménage à trois che, stando ad alcune ricostruzioni, sarebbe stata disposta ad accettare in cambio di favori professionali. L'h fatto, come si vede nel VIDEO, ospite di Peter Gomez a La confessione nella puntata in onda stasera sul NOVE alle 22:45. Manuela Arcuri ha voluto smentire le ricostruzioni emerse dalle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021), ospite a Lastasera sul NOVE, ha raccontato la propria verità a proposito del presuntocon: ilè tornata dopo anni a parlare del suo rapporto cone della famosa proposta diche, stando ad alcune ricostruzioni, sarebbe stata disposta ad accettare in cambio di favori professionali. L'h fatto, come si vede nel, ospite di Peter Gomez a Lanella puntata in onda stasera sul NOVE alle 22:45.ha voluto smentire le ricostruzioni emerse dalle ...

manu_el_88 : @cioccograno Non dimentichiamo che nel 2011 V3sp4 era in pole position per la conduzione del Festival (insieme a Manuela Arcuri) - ubaldo_angelo : un uomo pozzanghera non poteva che dirigere un quotidiano fogna. - Giornaleditalia : Manuela Arcuri: 'Ménage à trois con Berlusconi per farci lavorare? La mia verità' - GossipItalia3 : Manuela Arcuri a “La Confessione”: «Ménage à trois con Berlusconi? Ecco la verità» #gossipitalianews -