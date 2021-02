M5s, Di Maio saluta Di Battista: “Non è un addio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Di Maio commenta su Facebook l’addio di Alessandro Di Battista al Movimento 5 stelle: “Io ed Ale quante battaglie, non è un addio” “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dicommenta su Facebook l’di Alessandro Dial Movimento 5 stelle: “Io ed Ale quante battaglie, non è un” “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la… L'articolo Corriere Nazionale.

