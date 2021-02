LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: Conca rispero ai -16. Si va verso uno sprint sullo strappo finale (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Filippo si rialza ora. Intanto la pioggia non dà tregua ai corridori. 16.12 Siamo ai -17 dal traguardo, il gruppo, ora, ha messo Conca nel mirino. 16.09 E’ tornata a tirare la Deceuninck e il vantaggio di Filippo è sceso rapidamente sotto i 40?. Intanto, nelle prime posizioni, si vede anche l’Astana di Lutsenko e Vlasov. 16.07 1’05” di vantaggio per Conca. L’azzurro, al momento, resiste bene. 16.04 21 chilometri al traguardo, lavorano Bahrain Victorius e Arkea, ora, in testa al gruppo. La Lotto-Soudal cerca di rallentare l’inseguimento. 16.01 Scende 1’15” il vantaggio di Conca. 15.58 25 chilometri al traguardo, il gruppo ha ripreso tutti i fuggitivi ad eccezione di Filippo Conca che ha ancora 1’25” di vantaggio. 15.55 La ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Filippo si rialza ora. Intanto la pia non dà tregua ai corridori. 16.12 Siamo ai -17 dal traguardo, il gruppo, ora, ha messonel mirino. 16.09 E’ tornata a tirare la Deceuninck e il vantaggio di Filippo è sceso rapidamente sotto i 40?. Intanto, nelle prime posizioni, si vede anche l’Astana di Lutsenko e Vlasov. 16.07 1’05” di vantaggio per. L’azzurro, al momento, resiste bene. 16.04 21 chilometri al traguardo, lavorano Bahrain Victorius e Arkea, ora, in testa al gruppo. La Lotto-Soudal cerca di rallentare l’inseguimento. 16.01 Scende 1’15” il vantaggio di. 15.58 25 chilometri al traguardo, il gruppo ha ripreso tutti i fuggitivi ad eccezione di Filippoche ha ancora 1’25” di vantaggio. 15.55 La ...

Negramaro : Vi ricordate ancora l’emozione dei live? Noi siamo impazienti di ritrovarvi tutti! #ContattoTour sta arrivando, i b… - zazoomblog : LIVE Tour de la Provence tappa di oggi in DIRETTA: 2’20” di vantaggio per i cinque fuggitivi. Pioggia sulla corsa -… - GerardoJGrasso : 2022. Britney si riprende la propria vita, sposa quel fregno del fidanzato sforna un nuovo album super pop e torna… - youholdmeup : RT @svnflowhar: dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' - svnflowhar : dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' -