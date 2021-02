LIVE Errani-Hsieh 3-2, Australian Open 2021 in DIRETTA: sorpasso dell’azzurra con un nuovo break (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 CONTRObreak Hsieh! Game fotocopia del quinto gioco. 0-40 Doppio fallo e tre palle break. 0-30 Lenta l’azzurra in uscita dal servizio sul rovescio profondo dell’asiatica. 0-15 Risposta profonda di Hsieh. 3-2 break A ZERO DELL’Errani! Che turno in risposta aggressivo. 0-40 TRE PALLE break Errani! Doppio fallo dell’asiatica. 0-30 Rovescio in rete della #71. 0-15 Aggressiva l’ex #5 al mondo con il diritto in risposta e chiusura a rete. 2-2 Brava Errani ad annullare una chance di break e confermarsi al servizio. AD-40 Risposta in rete di Hsieh. 40-40 Di poco a lato il diritto incrociato della #70 al mondo. 30-40 PALLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 CONTRO! Game fotocopia del quinto gioco. 0-40 Doppio fallo e tre palle. 0-30 Lenta l’azzurra in uscita dal servizio sul rovescio profondo dell’asiatica. 0-15 Risposta profonda di. 3-2A ZERO DELL’! Che turno in risposta aggressivo. 0-40 TRE PALLE! Doppio fallo dell’asiatica. 0-30 Rovescio in rete della #71. 0-15 Aggressiva l’ex #5 al mondo con il diritto in risposta e chiusura a rete. 2-2 Bravaad annullare una chance die confermarsi al servizio. AD-40 Risposta in rete di. 40-40 Di poco a lato il diritto incrociato della #70 al mondo. 30-40 PALLA ...

