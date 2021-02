Juventus, la procura FIGC apre un’inchiesta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella mattinata di ieri il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni riguardanti la lite tra Agnelli e Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. In attesa dei referti arbitrali la decisione resta sospesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo "Galactico" Per il momento nessuna decisione presa, anzi, l’alterco non viene menzionato nel comunicato. Il Giudice Sportivo però precisa: “Si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa degli elenchi di gara”. Juventus, interviene la procura federale Antonio Conte, allenatore dell’InterCome riferito dall’ANSA la procura della FIGC ha aperto un’inchiesta per quanto accaduto marginalmente a Juve-Inter di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella mattinata di ieri il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni riguardanti la lite tra Agnelli e Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia trae Inter. In attesa dei referti arbitrali la decisione resta sospesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sfuma il colpo "Galactico" Per il momento nessuna decisione presa, anzi, l’alterco non viene menzionato nel comunicato. Il Giudice Sportivo però precisa: “Si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa degli elenchi di gara”., interviene lafederale Antonio Conte, allenatore dell’InterCome riferito dall’ANSA ladellaha apertoper quanto accaduto marginalmente a Juve-Inter di ...

