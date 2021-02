Il Cantante Mascherato 2: gli indizi sui concorrenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2 - Le maschere Il Lupo, la Tigre Azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby Alieno e l’Orsetto sono i protagonisti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Nove maschere per altrettanti personaggi famosi, non per forza cantanti di professione, che metteranno alla prova le proprie doti canore tendando di tenere nascosta la propria identità. Ma l’obiettivo di chi guarda il programma è quella di scoprirle tutte, e allora ecco gli indizi necessari per portare avanti l’indagine. Il Cantante Mascherato 2: ecco gli indizi sui concorrenti Sull’intero cast, la conduttrice Milly Carlucci ha fornito le seguenti informazioni: - ha partecipato a un centinaio di programmi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il2 - Le maschere Il Lupo, la Tigre Azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby Alieno e l’Orsetto sono i protagonisti della seconda edizione de Il. Nove maschere per altrettanti personaggi famosi, non per forza cantanti di professione, che metteranno alla prova le proprie doti canore tendando di tenere nascosta la propria identità. Ma l’obiettivo di chi guarda il programma è quella di scoprirle tutte, e allora ecco glinecessari per portare avanti l’indagine. Il2: ecco glisuiSull’intero cast, la conduttrice Milly Carlucci ha fornito le seguenti informazioni: - ha partecipato a un centinaio di programmi ...

RaiUno : Colpo di scena! ?Giù la maschera anche per icmGIRAFFA?? Avete indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA?… - RaiPlay : ?? Due smascheramenti ?? Il ritorno del Leone ?? Un incredibile finale Guarda la terza puntata de Il Cantante Masche… - lorenzop861 : Per tutti quelli che hanno distrutto la Hunziker per il flop di Atn (quasi il 16 di media) e poi hanno visto il Can… - emanuel41524572 : @GrandeFratello State cercando di affossare chi comunque vi porta ad un successo pazzesco un canale secondario. Ci… - Notiziedi_it : Rivelate le identità di Tigre Azzurra e Giraffa a Il cantante mascherato -