Governo Draghi, ore decisive: ma la lista dei ministri è un mistero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi va verso il Colle per far partire il suo Governo. Regna il mistero sui ministri, con l'ex presidente della Bce che ha tenuto il massimo riserbo. L'esecutivo tecnico scelto da Sergio Mattarella è pronto a partire, con Mario Draghi pronto a salire al Governo. Per ora, l'ex presidente della Bce è ripartito per L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - Diogene55 : RT @vfeltri: Tutti si chiedono quanto durerà il governo Draghi. Durerà finché il premier non si romperà i coglioni di questi partiti. - pana_tta : RT @mariolavia: L’idea di Orlando e Bettini di ipotizzare un limite temporale al governo Draghi è sbagliata e denota un evidente rodimento -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Miozzo (Cts): Draghi scavalchi le Regioni sulla gestione della pandemia

'A Draghi - dice - suggerirò il ricorso all'articolo 120 della Costituzione che prevede il potere di sostituzione del governo centrale laddove le autorità locali non garantiscano i diritti ...

Il centrodestra ricomincia dal patto di Villa Grande

Ed è poi il punto che unisce Forza Italia e Lega: quello di Draghi non è un governo espressione di una nuova maggioranza politica, bensì un 'governo dei migliori' chiamato a traghettare il Paese ...

