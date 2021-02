Gli Australian Open ritornano a porte chiuse per il Covid

(Di venerdì 12 febbraio 2021), i risultati di venerdì 12 febbraio. Eliminata Sara Errani, l’unica italiana rimasta in gara. MELBOURNE (AUSTRALIA) –, i risultati di venerdì 12 febbraio. Il sogno di Sara Errani si è interrotto al terzo turno. Una partita giocata a viso aperto dalla bolognese contro l’atleta del Tapei Hsieh ma, dopo una battaglia di tre set, Sarita non è riuscita ad ottenere il pass per gli ottavi di finale. Tra le donne, a differenza degli altri turni, non ci sono state particolari sorprese in questa giornata. Avanti tutte le favorite con gli ottavi di finale che si preannunciano molto interessanti., continua a sorprendere Karatsev Tra gli uomini la grande sorpresa è sicuramente il russo Karatsev. Partito dalle qualificazioni, il tennista ha ...

Al momento è in corso a Melbourne l'Open, che avrebbe dovuto ospitare fino a 30.000 ...ha portato le autorità sanitarie a confinare lo stato di Victoria per cinque giorni ed ha costretto... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.20 Novak Djokovic ha sconfitto Taylor Fritz per 7-6(1) 6-4 3-6 4-6 6-2. Il s ...È successo durante il match tra Djokovic e Fritz, interrotto per far uscire i tifosi dalla Rod Laver Arena: scattava il lockdown di cinque giorni nello stato di Victoria ...