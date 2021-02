Ghosts ' n Goblins Resurrection in un nuovo video gameplay che mostra armi e la celebre armatura d' oro

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Alla fine di questo mese, un vecchio classico tornerà per tutti i fan nostaligici:'nsta per arrivare! Tuttavia, non si tratta solo di miglioramenti: Sir Artù ha molti assi nella manica e unbrevepubblicato recentemente lo di. Attraverso l'account Twitter ufficiale di Capcom, un brevecome il protagonista sarà in grado di usare una balestra e uno scudo contro i nemici. Questefunzionano tutte in modo leggermente diverso, quindi possono essere usate potenzialmente in diverse situazioni. Accanto a questevieneta anche l'ormaid'oro: averla potenzierà ...