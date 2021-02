Feriti e senza acqua per 26 ore in un tir: bloccati 155 maiali destinati a Benevento (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn tir è stato fermato dalla Polstrada di Lucca sull’autostrada A12, all’altezza di Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’autotrasportatore trasportava suini destinati alla macellazione ammucchiati e sfiniti dopo un viaggio di 26 con partenza dal Belgio e destinazione fissata per Benevento. Nel Sannio i 155 maiali avrebbero dovuto raggiungere una ditta della zona industriale di Ponte Valentino. Secondo la Polstrada il trasporto non stava però avvenendo nel rispetto della normativa che regolamento la protezione degli animali durante il trasporto e operazione correlate. Secondo quanto riferisce l’Ansa gli animali erano privi di acqua, di una lettiera appropriata per garantire il loro benessere e delle condizioni previste per i loro bisogni. Inoltre i suini al momento del fermo presentavano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn tir è stato fermato dalla Polstrada di Lucca sull’autostrada A12, all’altezza di Pietrasanta, in provincia di Lucca. L’autotrasportatore trasportava suinialla macellazione ammucchiati e sfiniti dopo un viaggio di 26 con partenza dal Belgio e destinazione fissata per. Nel Sannio i 155avrebbero dovuto raggiungere una ditta della zona industriale di Ponte Valentino. Secondo la Polstrada il trasporto non stava però avvenendo nel rispetto della normativa che regolamento la protezione degli animali durante il trasporto e operazione correlate. Secondo quanto riferisce l’Ansa gli animali erano privi di, di una lettiera appropriata per garantire il loro benessere e delle condizioni previste per i loro bisogni. Inoltre i suini al momento del fermo presentavano ...

