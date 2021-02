Entra abusivamente nella lezione a distanza per offendere e interrompere le lezioni

Leggi su udine20

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nei giorni immediatamente precedenti il rientro in presenza delle scuole superiori, la Polizia Locale della neoistituita Comunità di montagna della Carnia ha denunciato all’Autorità giudiziaria una minore coinvolta, insieme ad un altro soggetto ancora in fase di identificazione, nel reato di interruzione di un pubblico servizio. La giovane, regolarmente iscritta ad un istituto professionale tolmezzino, avrebbe fornito il link di accesso alla didattica a– personale e riservato – ad un amico conosciuto in rete mediante gruppi di messaggistica legati all’applicazione Tik Tok. Questa persona si è intromessa nelleutilizzando un nome di fantasia e ha interrotto ripetutamente le attività in corso, utilizzando un linguaggio volgare nei confronti dell’insegnante in presenza degli altri studenti connessi. L’autore dell’interruzione ha ...