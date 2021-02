DualSense di PS5 nero non ufficiale è ora disponibile per $125

(Di venerdì 12 febbraio 2021) I primi controllerdi PS5 neri sono stati messi in vendita tramite una società di periferiche third party. L'azienda CMP Shells ha aggiunto i controller neri per PlayStation 5 alla sua gamma di prodotti non ufficiali, ma vi costeranno quasi il doppio del prezzo di un padstandard. Il controlleropaco di CMP con un logo retrò ha un prezzo di $ 115, mentre ilopaco con un classico set di pulsanti PlayStation e un logo retrò ha un prezzo di $ 125. Leggi altro...

