Draghi è pronto a salire  al Quirinale con la lista dei ministri | i partiti sono al buio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Atteso per oggi l’incontro tra il presidente incaricato e il Capo dello Stato. L’ex governatore aveva messo in conto i margini stretti del voto M5S

pone al centro dell'azione del suo nascente esecutivo i giovani. Per dar loro una prospettiva di futuro , è cruciale il rilancio dell'economia - ha spiegato agli interlocutori - attraverso il ...Roma -a sciogliere la riserva. Potrebbe salire al Quirinale in giornata o comunque domani al massimo. Dopo l'esito della consultazione M5s che ha dato l'ok al nuovo esecutivo, questo è ...Nelle prossime ore Mario Draghi salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la squadra dei ministri.Roma, 12 feb. (askanews) - "Abbiamo indicato con chiarezza i nostri progetti, idee e i nostri valori al professor Draghi, ora ci rimettiamo a lui ...