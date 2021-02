Condannato per l’omicidio della moglie grazie al contapassi dell’iPhone: nell’app “Salute” di Apple la prova inconfutabile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inchiodato per l’omicidio della moglie grazie al contapassi dell’iPhone. Come riportato dal Birgmingham News il 47enne Jeff West è stato Condannato a 16 anni di carcere per la morte della consorte Kat, 42 anni. l’omicidio è avvenuto tre anni fa, nel 2018 e solo oggi si è giunti alla conclusione del processo perché in aula è entrata una prova inconfutabile della colpevolezza di West: la app Apple Health del suo iPhone. Kat West era morta per un colpo infertole in testa con una bottiglia tra le 23 e mezzanotte del 12 gennaio 2018 e l’uomo ha sempre dichiarato che nell’ora della morte della donna stava dormendo, anzi che lui si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inchiodato peral. Come riportato dal Birgmingham News il 47enne Jeff West è statoa 16 anni di carcere per la morteconsorte Kat, 42 anni.è avvenuto tre anni fa, nel 2018 e solo oggi si è giunti alla conclusione del processo perché in aula è entrata unacolpevolezza di West: la appHealth del suo iPhone. Kat West era morta per un colpo infertole in testa con una bottiglia tra le 23 e mezzanotte del 12 gennaio 2018 e l’uomo ha sempre dichiarato che nell’oramortedonna stava dormendo, anzi che lui si era ...

matteosalvinimi : Condannato all’ergastolo per omicidio della figlia, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia verso gli altri… - Adnkronos : Toscani condannato per frasi su Gasparri: deve pagare 15mila euro - VittorioSgarbi : “Forza Italia” fondata da un condannato per associazione mafiosa? Grillo, fondatore del M5S, condannato per omicidi… - FQMagazineit : Condannato per l’omicidio della moglie grazie al contapassi dell’iPhone: nell’app “Salute” di Apple la prova inconf… - Antonio05749416 : @FrancaMassi @niegotiziana @mauronev @matteorenzi @grazierenzi @BimbiMeb Ha fatto cadere il governo perché non vuol… -