Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA-FIUMICNIO E LA COLOMBO E TRA LA TUSCOLANA E L’A24-TERAMO SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST INDIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATI DA UN RESTRINGIMENTO DI CARRGIATA DOVUTO A LAVORI, COGLIAMO L’OCCASIONE PER RICORADARE CHE A CAUSA DI TALI LAVORI E ...