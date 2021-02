Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa con una donna: sono gravi. Monossido dalla caldaia? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un incidente domestico, un intossicazione da Monossido di carbonio sprigionato da caldaia . E l ipotesi pi probabile di quanto accaduto allo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi , trovato ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un incidente domestico, un intossicazione dadi carbonio sprigionato da. E l ipotesi pi probabile di quanto accaduto allo scrittore e storico...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - rtl1025 : ?? Lo #scrittore e storico Valerio Massimo #Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento a #Roma. Manfredi, s… - manuhellt : RT @repubblica: ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Rom_Lisa : RT @SerglocSergio: Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave -