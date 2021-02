Vaccini Covid, la protesta dei medici di base: 'Noi ignorati, anziani in difficoltà' (Di giovedì 11 febbraio 2021) FERMO - 'Enorme delusione' e 'disappunto molto evidente'. Usa queste parole, Paolo Misericordia , per commentare il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nella definizione del piano vaccinale ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 febbraio 2021) FERMO - 'Enorme delusione' e 'disappunto molto evidente'. Usa queste parole, Paolo Misericordia , per commentare il mancato coinvolgimento deidi famiglia nella definizione del piano vaccinale ...

MSF_ITALIA : Bisogno urgente di #vaccini in #Africa meridionale dove si sta diffondendo la nuova e più contagiosa variante di… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi ai partiti: vaccini prima agli insegnanti #covid - SiciliaReporter : Catania,Covid-19: Ugl chiede priorità nei vaccini anche per gli esaminatori della Motorizzazione civile - mrighetti1967 : RT @cjmimun: Covid: Messico, approvati vaccini cinesi CanSino e CoronaVac -