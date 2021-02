Traffico Roma del 11-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati lunghe code sulla Cassia vista per lavori tra Castel de’ ceveri e il Grande Raccordo Anulare e poi sul raccordo code tra Prenestina e Laurenti in carreggiata interna sulla esterna invece tra l’uscita per Fiumicino e la Colombo e trasud e Tiburtinasul percorso urbano dell’a24 con cori a partire da Tor Cervara verso il centro poi forti rallentamenti sono segnalati in tangenziale a partire dalla Tiburtina sino a Campi Sportivi verso Trionfale a Castro Pretorio rallentamenti per un incidente in piazza della Croce Rossa con problemi anche per l’olio caduto sulla strada nell’incidente code sul viadotto della Magliana per i lavori tra via del pattinaggio e via della Magliana verso l’Eur rallentamenti per incidente in via Prenestina in zona Colle del Sole verso ...