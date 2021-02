Torino-Genoa (13 febbraio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Torino di Nicola si sta trasformando nell’antitesi di quello che aveva allenato Giampaolo, i granata che puntualmente subivano la rimonta degli avversari adesso hanno una striscia aperta di tre rimonte completate per altrettanti pareggi consecutivi contro Benevento, Fiorentina e soprattutto Atalanta con i tre gol rimontati ai bergamaschi al Gewiss Stadium. Arriva un altro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi Nicola si sta trasformando nell’antitesi di quello che aveva allenato Giampaolo, i granata che puntualmente subivano la rimonta degli avversari adesso hanno una striscia aperta di tre rimonte completate per altrettanti pareggi consecutivi contro Benevento, Fiorentina e soprattutto Atalanta con i tre gol rimontati ai bergamaschi al Gewiss Stadium. Arriva un altro InfoBetting: Scommesse Sportive e

SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Torino-Genoa: Destro e Pandev titolari - marinabeccuti : Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, in campo Ansaldi per Murru - Torinogranatait : Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, in campo Ansaldi per Murru - Sofia_1_vv : Aggiungerei: E MENO MALE!!! - _SiGonfiaLaRete : Serie A, #TorinoGenoa: conferma per Pandev, out Verdi tra i granata -