Tamponi Lazio, in arrivo i deferimenti dalla FIGC (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tamponi Lazio deferimenti – Non si è ancora concluso il caso dei Tamponi della Lazio, per il quale si attende il dispositivo della procura della FIGC. Il club biancoceleste ha consegnato una memoria difensiva, con l’obiettivo di dimostrare che doveva essere il laboratorio Futura Diagnostica di Avellino a informare le Asl, e non il club. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021)– Non si è ancora concluso il caso deidella, per il quale si attende il dispositivo della procura della. Il club biancoceleste ha consegnato una memoria difensiva, con l’obiettivo di dimostrare che doveva essere il laboratorio Futura Diagnostica di Avellino a informare le Asl, e non il club. L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Tamponi Lazio, in arrivo i deferimenti dalla FIGC: Tamponi Lazio deferimenti – Non si è ancora… - CalcioFinanza : Tamponi #Lazio, in arrivo i deferimenti dalla #FIGC - Mercato_SerieA : Lazio, caos tamponi: sempre più remota l'ipotesi dei punti di penalizzazione - Pietro_Otto : RT @EliseiNicole: Il piano Draghi per la scuola: vaccini e tamponi di massa. 'Era ora', ci dice il capo dei presidi del Lazio | Il Foglio h… - sportli26181512 : Lazio, caos tamponi: sempre più remota l'ipotesi dei punti di penalizzazione: Non manca molto alla decisione finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Lazio Lazio, caos tamponi: sempre più remota l'ipotesi dei punti di penalizzazione

Commenta per primo Non manca molto alla decisione finale da parte della procura della Figc in merito al caos tamponi che ha coinvolto la Lazio nei mesi scorsi. Il club biancoceleste tramite il suo avvocato, Gian Michele Gentile , ha presentato una memoria difensiva con i regolamenti delle Asl Lazio, Campania,...

Covid, ultime notizie. Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per over 65

... contro i 10.630 di ieri, e 336 i morti (ieri erano stati 422), a fronte di 310.994 tamponi ... seguita dalla Campania con 1.635, dalla Puglia con 1.063 e dal Lazio 1.027 nuovi casi. Il bollettino. ...

Scuola Lazio, tamponi rapidi nei drive-in senza l'obbligo di ricetta medica: via libera per prof e personale scolastico Il Messaggero Francesca Fialdini positiva al Covid

Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia (la Regione Lazio ha aderito al progetto di screening mediante ...

Vaccini, si parte anche con l’AstraZeneca

CIVITAVECCHIA - Tutto pronto per l'avvio delle vaccinazioni con l'AstraZeneca. «Venerdì partiamo - ha detto il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle - con i professionisti della san ...

Commenta per primo Non manca molto alla decisione finale da parte della procura della Figc in merito al caosche ha coinvolto lanei mesi scorsi. Il club biancoceleste tramite il suo avvocato, Gian Michele Gentile , ha presentato una memoria difensiva con i regolamenti delle Asl, Campania,...... contro i 10.630 di ieri, e 336 i morti (ieri erano stati 422), a fronte di 310.994... seguita dalla Campania con 1.635, dalla Puglia con 1.063 e dal1.027 nuovi casi. Il bollettino. ...Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia (la Regione Lazio ha aderito al progetto di screening mediante ...CIVITAVECCHIA - Tutto pronto per l'avvio delle vaccinazioni con l'AstraZeneca. «Venerdì partiamo - ha detto il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle - con i professionisti della san ...