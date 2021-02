Su Food Network apre il Laboratorio del Re del Cioccolato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ernst Knam Prima di essere giudice di Bake Off Italia e diventarlo agli occhi del pubblico televisivo, Enrst Knam è stato il Re del Cioccolato nell’omonimo programma di Real Time. Adesso torna a mostrare ai telespettatori il proprio lavoro in una nuova produzione Banijay Italia per Discovery Italia, in onda su Food Network dalle 21.30 di oggi. Il Laboratorio del Re del Cioccolato, con le sue otto puntate dalla durata di trenta minuti ciascuna, aprirà le porte della pasticceria milanese di Knam, nella quale da trent’anni lo chef tedesco realizza dolci e torte speciali. Maestro pasticcere e Maître Chocolatier, severo ma non troppo quando giudica gli aspiranti pasticceri in tv, Knam sarà attorniato dai suoi fedeli collaboratori, che tra commissioni, scadenze da rispettare ed imprevisti vari lo aiutano ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ernst Knam Prima di essere giudice di Bake Off Italia e diventarlo agli occhi del pubblico televisivo, Enrst Knam è stato il Re delnell’omonimo programma di Real Time. Adesso torna a mostrare ai telespettatori il proprio lavoro in una nuova produzione Banijay Italia per Discovery Italia, in onda sudalle 21.30 di oggi. Ildel Re del, con le sue otto puntate dalla durata di trenta minuti ciascuna, aprirà le porte della pasticceria milanese di Knam, nella quale da trent’anni lo chef tedesco realizza dolci e torte speciali. Maestro pasticcere e Maître Chocolatier, severo ma non troppo quando giudica gli aspiranti pasticceri in tv, Knam sarà attorniato dai suoi fedeli collaboratori, che tra commissioni, scadenze da rispettare ed imprevisti vari lo aiutano ...

zazoomblog : Il Laboratorio del Re del Cioccolato Ernst Knam torna stasera 11 febbraio su Food Network - #Laboratorio… - Dtti_digitale : Il regno del cioccolato di Milano è in Via Anfossi nella pasticceria di Ernst Knam, doveda quasi trent’anni si resp… - foodaffairs_it : Su Food Network arriva 'Il laboratorio del re del cioccolato' con Ernst Knam dall'11 febbraio ogni giovedì alle 21.… - MusicTvOfficial : Su FOOD NETWORK (canale 33) arriva IL LABORATORIO DEL RE DEL CIOCCOLATO con @ErnstKnam, nuova serie in prima tv dal… - HootNAnnieBlog : Prosciutto, Brie and Apricot Crostini -