Stasera in tv | La pupa e il secchione e viceversa | anticipazioni puntata 11 febbraio

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera 11andrà in onda la nuovade “Lae il”. Ecco cosa aspettarsi dallo show di Italia 1. La nuovadello show di Italia 1 “Lae il” andrà in onda questa sera in prima serata, come di consueto condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com