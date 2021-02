Scuola, studenti in piazza a Napoli: “De Luca ha fallito” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScendono in piazza domani a Napoli gli studenti delle scuole superiori. Due i presidi annunciati: alle 10 davanti il palazzo della Regione Campania e alle 14.30 davanti alla stazione Università della metropolitana. Gli studenti rivendicano “una Scuola sicura, non discriminatoria, che tenga conto delle nostre diverse possibilità affinché nessuno venga lasciato indietro. Per questo motivo – dicono – abbiamo bisogno che la Scuola sia aperta, che non venga vista e trattata come un luogo di contagio ma piuttosto come strumento di prevenzione, attraverso un piano di screening periodici del personale e degli studenti”. Manifestazioni che sono state decise anche alla luce dei dati sul contagio pubblicati oggi dall’Unità di crisi regionale. Dati che i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScendono indomani aglidelle scuole superiori. Due i presidi annunciati: alle 10 davanti il palazzo della Regione Campania e alle 14.30 davanti alla stazione Università della metropolitana. Glirivendicano “unasicura, non discriminatoria, che tenga conto delle nostre diverse possibilità affinché nessuno venga lasciato indietro. Per questo motivo – dicono – abbiamo bisogno che lasia aperta, che non venga vista e trattata come un luogo di contagio ma piuttosto come strumento di prevenzione, attraverso un piano di screening periodici del personale e degli”. Manifestazioni che sono state decise anche alla luce dei dati sul contagio pubblicati oggi dall’Unità di crisi regionale. Dati che i ...

