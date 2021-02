Scioglimento della riserva, giuramento e fiducia: ecco la roadmap di Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’agenda del premier incaricato: oggi la messa a punto della squadra dei ministri, già domani possibile salita al Colle e giuramento sabato. In ogni caso, se non ci saranno imprevisti, entro lunedì il governo sarà varato Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’agenda del premier incaricato: oggi la messa a puntosquadra dei ministri, già domani possibile salita al Colle esabato. In ogni caso, se non ci saranno imprevisti, entro lunedì il governo sarà varato

borghi_claudio : Punto importante. Il Presidente della Repubblica deve votarlo IL PROSSIMO Parlamento. Quindi l'orizzonte temporale… - fisco24_info : Scioglimento della riserva, giuramento e fiducia: ecco la roadmap di Draghi: L’agenda del premier incaricato: oggi… - infoitinterno : Scioglimento della riserva, giuramento e fiducia: ecco la roadmap di Draghi - Rossana44792035 : RT @ClementiF: #aimieistudenti (e non solo) Alcune caratteristiche, in via di scioglimento, con #GovernoDraghi: - la più grande maggioranza… - ClementiF : #aimieistudenti (e non solo) Alcune caratteristiche, in via di scioglimento, con #GovernoDraghi: - la più grande ma… -