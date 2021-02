Sci alpino | Brignone | “Punterò su combinata e gigante”; Bassino | “Mi serviva più velocità”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il super-G femminile dei Mondiali di scipremia l’elvetica Lara Gut-Behrami, che si mette al collo la medaglia d’oro. Indietro le italiane: decima Federica, undicesima Marta, 18ma Elena Curtoni, 23ma Francesca Marsaglia. Le quattro azzurre hanno parlato al sito federale. Federica: “Avevo pochissima risposta sotto i piedi da questo tipo di neve, ed era comunque molto facile, con poche possibilità di sbagliare. Pazienza, è andata così. Ora mi preparerò per lae per il, dove cercherò di giocare le mie carte”. Marta: “Era molto facile da sciare perché la neve era facile. Penso di aver sciato abbastanza bene ma bisognava cercare più. E’ stata comunque una bella prova anche se sappiamo bene ...

Va alla svizzera Lara Gut - Behrami la prima gara dei Mondiali didi Cortina 2021 . La ticinese ha vinto la medaglia d'oro in SuperG precedendo di 34 centesimi sulla connazionale Corinne Suter e di quasi mezzo secondo l'americana Mikaela Shiffrin , ...Cortina d'Ampezzo, 11 febbraio 2021 - Dopo tanto travagliare, finalmente sono partiti i Mondiali didi Cortina con il supergigante femminile, che tanto per cambiare ha confermato i recenti valori di Coppa del Mondo. E' Lara Gut la regina della disciplina: suo il primo oro della rassegna ...Primo e secondo posto alle svizzere con Lara Gut davanti a Corinne Suter. Terzo scalino del podio per Miaela Shiffrin. Male le italiane ...Ai mondiali di sci Cortina 2021 a “fianco” degli atleti sulle piste ci sono, a garantire la sicurezza, anche i poliziotti della montagna.